Weihnachtsmarkt – Beschicker wünschen sich mehr WMG-Präsenz

Eines vorweg: Der City-Weihnachtsmarkt ist weiter auf einem guten Weg, besonders die Verkäufer von Speisen und Getränken verzeichneten ein gutes Geschäft. So hieß es beispielsweise „Alles prima, wir kommen wieder!“ in der BarBQ Almhütte und entlang der Glühweinstände. Ein Stand hatte am letzten...