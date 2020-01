Memoria-Projekt in Wolfsburg soll aktiv an Holocaust erinnern

Gestenreich läuft Eyal Lerner über die Bühne des Scharoun-Theaters. Er singt leise und in Hebräisch in sein Kopf-Mikrofon, schnipst abwechselnd im Takt mit den Fingern und klatscht rhythmisch in die Hände. Kurz darauf „explodiert“ er fast, schwadroniert ein Mischmasch aus Italienisch und Englisch....