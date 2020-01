Recup-Becher gibt es jetzt auch in der Wolfsburger Ostfalia-Mensa

Wolfsburg. Kaffee, Tee und andere Heißgetränke können Studenten seit Anfang des Jahres an der Ostfalia in Wolfsburg im Mehrwegbecher mitnehmen.

Seit Januar nehmen viele Standorte des Studentenwerks OstNiedersachsen am deutschlandweiten Pfandsystem Recup teil. Unter anderem können auch in der Mensa am Standort Wolfsburg Heißgetränke in den Mehrwegbechern von Recup mitgenommen und benutzte Becher abgegeben werden. „Das ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit“, sagt Sönke Nimz, Geschäftsführer des Studentenwerks Ost-Niedersachsen, in einer Mitteilung.

„Die Studenten und unsere anderen Gäste haben jetzt viele Möglichkeiten, ihren Kaffee bei uns umweltfreundlich zu trinken: entweder in unseren oder ihren eigenen Mehrwegbechern, in Porzellantassen vor Ort oder in einem Recup-Becher. Damit werden Einweg-Pappbecher hoffentlich bald überflüssig.“

Kaffeetrinker kaufen ihren Coffee-to-go im Recup und hinterlegen einen Euro Pfand. Leere Becher können deutschlandweit bei allen Recup-Partnern wieder abgegeben werden, um das Pfand zurückzuerhalten. Die Becher werden vor Ort gereinigt und anschließend direkt wieder im System eingesetzt. Als flächendeckendes Pfandsystem für Coffee-to-go schafft Recup eine einfache und nachhaltige Alternative, nicht nur zum Umweltproblem Einwegbecher, sondern auch als bequemes Pendant zum kaufbaren Mehrwegbecher. Recup basiert auf recyclebaren Mehrwegbechern, die etwa 1000 Mal genutzt werden können, und ist daher eine nachhaltige Alternative zum Einwegbecher.

Das Studentenwerk Ost-Niedersachsen mit Hauptsitz in Braunschweig Partner, der mehr als 60.000 Studenten an zehn Standorten den eigenen Angaben nach den Alltag erleichtert. Zu den Angeboten des Studentenwerks gehören Hochschulgastronomie, Vermietung von Wohnheimplätzen, Studienfinanzierung, Sozial- und Psychotherapeutische Beratung, Kinderbetreuung sowie die Förderung der studentischen Kultur.