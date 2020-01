Diebe waren am Wochenende in der Wolfsburger Innenstadt unterwegs.

Wolfsburg. Am Wochenende waren Taschendiebe in Wolfsburg unterwegs. Zeugen wollen zwei Frauen beobachtet haben, die sich auffällig benommen haben.

Mehrere Taschendiebstähle in der Wolfsburger Innenstadt

Am vergangenen Wochenende kam es in der Wolfsburger Innenstadt zu mehreren Taschendiebstählen zum Nachteil von weiblichen Kunden in verschiedenen Geschäften. Wie die Polizei mitteilt, sind dies nicht die ersten Fälle dieser Art . Die Unbekannten entwendeten aus den Handtaschen die Geldbörsen samt Inhalt. Die Börsen wurden teilweise bereits wieder aufgefunden. Jedoch fehlte stets das Bargeld.

Zwei Frauen verhielten sich verdächtig

Eine Geschädigte äußerte, dass sie vor dem Feststellen des Diebstahls durch zwei Frauen angerempelt und zur Seite gedrängt worden sei. Die Frauen hätten ausgesehen, wie Mutter – zirka Anfang 50, volles Gesicht und dunkle Haare – und Tochter – zirka 20 Jahre, 1.60 Meter groß, normale Figur, schwarze lange Haare.

Die Polizei bittet um mehr Achtsamkeit

Die Polizei bittet darum, stets auf die Zugriffsmöglichkeit der Taschen zu achten, um so Diebstähle zu verhindern.