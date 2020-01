DRK kündigt Baufirma für Sandkämper Kita: „mangelnde Leistung“

Die langwierige Geschichte der kostenträchtigen Fertigstellung des Anbaus für die DRK-Kindertagesstätte an der Stellfelder Straße war am Mittwochabend schnell erzählt. Gemeinsam erläuterten die Stadtverwaltung sowie das Deutsche Rote Kreuz als Träger und Bauherr im Ortsrat, warum Mehrkosten in Höhe...