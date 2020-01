Ein Zigarettenautomat wurde in der Nacht zu Donnerstag in Sülfeld aufgebrochen.

Wolfsburg. Mit brachialer Gewalt wurde in der Nacht zum Donnerstag in Sülfeld ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Die Fächer wurden komplett leergeräumt.

Zigaretten-Diebe zerstören in Sülfeld einen Automaten

Ein Zigarettenautomat wurde in der Nacht zum Donnerstag in Sülfeld brachial aufgebrochen. Die unbekannten Täter erbeuteten laut Mitteilung der Polizei Zigarettenschachteln in einem Gesamtwert von rund 1000 Euro.

Am Tatort in der Straße Vor dem Busch nahe der Einmündung zur Wettmershagener Straße stellten die Beamten fest, dass die Zigarettenschächte des Automaten komplett leergeräumt wurden. Bisher liegen keine Hinweise auf den Täter vor. Vermutlich ereignete sich der Vorfall zwischen Mitternacht und dem frühen Donnerstagmorgen, als um 6.20 Uhr die Tat bemerkt wurde.

Hinweise nimmt die Polizei Fallersleben unter (05362) 967000 entgegen. red