Neuer Schub für Wolfsburger Mobilitätszentrum

Wenn die Planungen für ein hippes Stadtviertel am Nordkopf und der Heinrich-Nordhoff-Straße wahrwerden, wird es vielleicht auch ein älteres Vorhaben: ein Mobilitätszentrum am Hauptbahnhof. Beziehungsweise ein Hub, wenn man den Begriff wählt, der auf dem zweitägigen, am Freitag zu Ende gegangenen Mobilitätsgipfel in der Autostadt immer wieder fiel, auch im Zusammenhang mit Wolfsburg. In Zeiten von bis zum Kollaps mit Autos verstopften...