Vier neue Fälle in der Wolfsburger Kleberattacken-Serie

Am Wochenende verzeichnete die Polizei vier neue Kleberattacken in Wolfsburg.

Wolfsburg. Im Stadtteil Kreuzheide auf einem Parkplatz in der Emil-Nolde-Straße sorgten die Täter für einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Erneut haben Unbekannte am Wochenende Autos in Wolfsburg mit flüssigem Kleber beschädigt. Betroffen sind vier Fahrzeuge im Stadtteil Kreuzheide. Durchschnittlich entstand laut Polizei ein Schaden von 3000 Euro pro Fahrzeug. Den Ermittlungen nach waren die Fahrzeuge, ein Golf, ein Sportsvan, ein Touran und ein Passat auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Emil-Nolde-Straße abgestellt. Die Fahrzeuge wurden an den Seitenteilen, Stoßfängern, der Motorhaube oder auch an den Lichteinrichtungen durch Kleber beschädigt. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Taten nach 20 Uhr ereignet haben. Die Polizei nimmt Hinweise zu den Sachbeschädigungen unter (05361) 46460 entgegen.