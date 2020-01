Zwölf neue Schnellladesäulen im Wolfsburger Stadtgebiet

Die flexible Schnellladesäule in der Mozartstraße.

Wolfsburg. Von Fallersleben bis Vorsfelde, von Brackstedt bis Detmerode gibt es zwölf neue Schnellladestationen. Neun sind fest an das Stromnetz angeschlossen.

Zwölf neue Schnellladesäulen stehen den Wolfsburgern nun im Stadtgebiet zur Verfügung – 9 sind fest an das Stromnetz angeschlossen, drei weitere werden nach Bedarf eingesetzt, etwa bei Großveranstaltungen.

80 Wochen kostenloses Tanken

Für 80 Wochen dürfen die Bürger nun kostenlos laden, teilt Volkswagen mit – die Aktion sei ein Geburtstagsgeschenk. Zu finden sind die Schnellladesäulen von Fallersleben bis Vorsfelde, von Brackstedt bis Detmerode. Geladen werden können E-Autos und Hybridfahrzeuge verschiedener Hersteller, so Volkswagen. Dabei ist nicht nur normales Laden (AC), sondern auch Schnellladen (DC) mit bis zu 100 kW möglich.

Hier stehen die Schnellladesäulen:

1. Mozartstraße/Ecke Franz-Liszt-Straße 6, 38442 Wolfsburg | Fallersleben

2. Vogtlandweg 4, 38440 Wolfsburg | Laagberg

3. Autostadt, Stadtbrücke, 38440 Wolfsburg | Kurzzeitparkplatz vor ServiceHaus

4. e-Mobility-Station, Braunschweiger Straße 10, 38440 Wolfsburg | Stadtmitte

5. Bauking Baustoffhandel, Karl-Ferdinand-Braun-Ring 2, 38448 Wolfsburg | Vorsfelde

6. real Markt, Hehlinger Straße 21, 38446 Wolfsburg | Nordsteimke

7. Klausenerstraße 10, 38444 Wolfsburg | Detmerode

8. ALDI Markt, Alte Schulstraße 30, 38448 Wolfsburg | Wendschott

9. Brackstedter Mühle, Zum Kühlen Grunde 2, 38448 Wolfsburg | Brackstedt

Wolfsburg als Modellstadt für urbanes Leben

Die Standorte für die neun flexible Schnellladesäulen seien in enger Zusammenarbeit zwischen der Volkswagen Group Components, der Stadt Wolfsburg und der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) definiert.

Die flexiblen Ladesäulen sind am Anfang des Projektes fest an das Stromnetz angeschlossen, können aber unabhängig vom Stromnetz aufgestellt werden, etwa bei Bedarf auf Festivals, in der Stadt oder bei Veranstaltungen.

„Ein wesentliches Ziel der Initiative #WolfsburgDigital ist es, Wolfsburg zur Modellstadt für urbanes Laden zu machen. Mit dem Aufstellen der flexiblen Ladesäulen gehen wir den nächsten konsequenten Schritt in diese Richtung und bieten den Bürgerinnen und Bürgern weitere Möglichkeiten, ihr E-Fahrzeug im Stadtgebiet zu laden“, erklärt Dennis Weilmann, Dezernent für Wirtschaft, Digitales und Kultur, Stadt Wolfsburg.

Alte E-Auto-Batterien als Energiespeicher

Zur nachhaltigen Nutzung wertvoller Ressourcen ist die Säule zudem so ausgelegt, dass künftig alte Batterien aus Elektroautos als Energiespeicher verwendet werden können. Dank Schnellladetechnik können E-Autos aktuell mit bis zu 100 kW geladen werden, teilt Volkswagen mit. red