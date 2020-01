Treffpunkt der Wolfsburger Drogenszene: Die SonderBar wird 20

Wer in Frankfurt aus dem Hauptbahnhof kommt, stolpert mitten hinein in die Drogenszene. Auch in Wolfsburg leben Drogenabhängige, aber eine vergleichbar offene Szene gibt es hier nicht. Grund dafür ist die SonderBar, eine Sozial-Einrichtung, die seit mittlerweile zwei Jahrzehnten den Drogenabhängigen einen Rückzugsraum bietet. Die WN trafen den Sozialpädagoge Udo Eisenbarth, Leiter der Jugend- und Drogenberatung Wolfsburg, der das...