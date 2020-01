VW-Azubis gedenken mit Kranzniederlegung Auschwitz-Opfern

Die Auszubildenden der Volkswagen AG am Sonntag mit israelischen Gästen bei der Kranzniederlegung am Block 11 im Stammlager Auschwitz.

Weil sie sich im Jahr 2019 bei mehrwöchigen Projekten des Volkswagen-Konzerns in der Gedenkstätte Auschwitz engagiert hatten, wurden jetzt zehn Auszubildende der Volkswagen AG aus Wolfsburg, Braunschweig, Salzgitter, Hannover und Emden von der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau und von Christoph Heubner, Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees eingeladen, bei der Großveranstaltung am morgigen Montag vor den Toren der Gedenkstätte Birkenau dabei zu sein und bei der Betreuung der Überlebenden und der internationalen Gäste zu helfen. Seit Freitag bereiten sich die jungen Leute gemeinsam mit der Gedenkstättenbeauftragten der Volkswagen AG, Ines Doberanzke-Milnikel in Oswiecim auf ihren Einsatz vor. „Man merkt gerade in diesen Tagen, wie dieser Ort im Zentrum der Welt liegt“, betonte Alina Winterhoff, Industriekauffrau aus Wolfsburg. „Wir erleben Gäste aus vielen Ländern, die diesen Gedenktag mit den Überlebenden begehen wollen. Viele Journalisten interessieren sich für unsere Erfahrungen und unsere Gruppe. Gerade habe ich mit einem brasilianischen Journalisten gesprochen.“ Und Leon Maas, Mechatroniker aus Braunschweig, fügt hinzu: „Wir alle empfinden es als ein unglaubliches Privileg und Geschenk, diese Tage hier erleben zu dürfen.“ Mert Zorlu, KFZ-Mechatroniker aus Hannover: „Das Wichtigste für uns sind in diesen Tagen jedoch die vielen Überlebenden von Auschwitz, die sich noch einmal auf die Reise gemacht haben, um ihrer ermordeten Familien zu gedenken.“