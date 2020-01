Polizei Wolfsburg fahndet mit Phantombild und Foto nach Diebin

Beim Bezahlen an der Ladentheke beobachtete eine Verkäuferin die mutmaßlichen Täterinnen, die sich auffallend nah neben ihr Opfer stellten und dabei jedoch unbemerkt in die Handtasche der 89-Jährigen griffen.

Wolfsburg. Zusammen mit zwei Komplizen soll sie am 5. November einer 89-jährigen Wolfsburgerin das Portemonnaie mit 2800 Euro Bargeld gestohlen haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig genehmigte ein Ermittlungsrichter die Fahndung mit einem Phantombild und einem Foto einer Überwachungskamera nach einer unbekannten Taschendiebin, die am 5. November zusammen mit zwei Komplizen einer 89-jährigen Wolfsburgerin das Portemonnaie mit 2800 Euro Bargeld entwendete.

Das Foto der Überwachungskamera und das Phantombild zeigen die mutmaßliche Taschendiebin. Foto: Polizei Wolfsburg

Bei den Ermittlungen stellte sich laut Mitteilung der Polizei heraus, dass die Rentnerin schon vor der eigentlichen Tat beim Geldabheben in ihrer Bankfiliale von den Dieben beobachtet wurde. Danach ging die Rentnerin zu einer Bäckerei. Beim Bezahlen an der Ladentheke beobachtete eine Verkäuferin die mutmaßlichen Täterinnen, die sich auffallend nah neben ihr Opfer stellten und dabei jedoch unbemerkt in die Handtasche der 89-Jährigen griffen.

Bei der Auswertung der Aufnahmen aus dem Schalterraum der Bank habe sich gezeigt, dass neben den beiden Täterinnen auch ein weiterer Komplize die Seniorin beobachtet und verfolgt habe. Das Trio sei gemeinschaftlich und arbeitsteilig vorgegangen. Das von einem Zeichner des Landeskriminalamtes Niedersachsen später erstellte Phantombild zeigt eine Mittäterin, die sich in der Bäckerei direkt neben dem Opfer aufgehalten habe. Die Ermittler des zuständigen 2. Fachkommissariates bitten um Hinweise zu dem Vorfall, der sich an diesem Dienstag, 5. November, um 13.25 Uhr ereignete. Beobachtungen bitte an die Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460. red