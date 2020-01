Die „Zuhause sicher“-Partner setzen sich für die Sicherheit in Häusern und Wohnungen sein.

Wolfsburg. Fachhandwerker und Polizei schließen sich zusammen und bilden die Gruppe „Zuhause sicher“. Am Dienstag wollen die Partner darüber informieren.

Neues Netzwerk soll in Wolfsburg die Einbruchszahl verringern

Fachhandwerker der Region vereinigen sich zur Schutzgemeinschaft Wolfsburg-Helmstedt und treten zusammen mit der Polizeiinspektion Wolfsburg/Helmstedt dem Netzwerk „Zuhause sicher“ bei. „Damit die Zahlen der Wohnungseinbruchdiebstähle weiter sinken, braucht es neben der Strafverfolgung insbesondere Präventionsarbeit. Prävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Daher haben wir uns für das Konzept des Netzwerkes ‚Zuhause sicher‘ entschieden“, erläutert Polizeidirektor Olaf Gösmann, Leiter der Polizeiinspektion Wolfsburg/Helmstedt.

Auf Initiative von Polizeibehörden ins Leben gerufen, vereint das Netzwerk „Zuhause sicher“ Handwerk, Industrie, Versicherer, Behörden und viele mehr. Auf der Basis der Empfehlung von Polizei und Feuerwehr zu Einbruchschutz und Brandvorbeugung, setzen sich die „Zuhause sicher“-Partner gemeinsam für die Sicherheit in Häusern und Wohnungen ein. Die Polizei möchte dazu am Dienstag in einem Pressegespräch mehr sagen.