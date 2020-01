Exotisches Kokosnuss-Öffnen und prämierte Aufgüsse im Badeland

Wolfsburg. Das Wolfsburger Freizeitbad wird in diesem Jahr 18 und feiert die Volljährigkeit mit einer Jubiläumswoche, die am Samstag beginnt.

Das Badeland wird volljährig und feiert den 18. Geburtstag ab Samstag, 1. Februar, mit einer Jubiläumswoche. Los geht es am Samstag mit 18 Uhr in einer karibischen Welt. Für Unterhaltung sorgt die Gruppe Yussara Dance Company, die mit ihren Tänzerinnen durch den Abend führt. Ein einzigartiges Showelement ist laut Mitteilung das traditionell exotische Kokosnuss-Öffnen. Den Besuchern wird in Sekundenschnelle die frische Kokosnuss geknackt und auf Wunsch mit Rum serviert.

Weitere karibische Getränke bietet die Badeland-Cocktailbar im Palmengarten beim Whirlpool. Wer schon immer einmal Zumba im Wasser ausprobieren wollte, kommt während der karibischen Nacht gleich zwei Mal in den Genuss. Die Badelandschaft ist am

1. Februar bis 1 Uhr geöffnet. Tickets für die Veranstaltungerhalten Sie online. Der Vorverkaufs-Preis liegt bei 13 Euro. Weitere Infos zur karibischen Nacht unter www.badeland-wolfsburg.de.

Am Sonntag, 2. Februar, geht die Geburtstagsfeier dann mit einem Familienfest ab 14 Uhr weiter. Große Wasserspielgeräte und jede Menge Spiele im und am Wasser verwandeln die Bade-Landschaft in einen großen Spielplatz. Im Sportbecken bekommen alle Kinder die Chance, sich am Aquaparcours zu messen.

Die Jubiläumswoche wird mit einer Saunanacht am Freitag,

7. Februar, beendet. Diese steht unter dem Motto „18 Jahre Badeland“. Für 18 Euro (inklusive Buffet) kann bis Mitternacht sauniert werden. Zu Gast an dem Abend ist der Erstplatzierte der ungarischen Aufgussmeisterschaften von 2018, Balint Ambrus. Vier seiner prämierten Showaufgüsse zeigt er an dem Abend. Mehr unter www.badeland-wolfsburg.de.