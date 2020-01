Neuland macht mit bei Initiative für klimaneutrales Bauen

Klimaschutz zählt schon lange zu den vordringlichsten Themen für die Wohnungswirtschaft. Um bis 2050 einen klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen, hat sich die Neuland-Wohnungsgesellschaft zusammen mit 23 weiteren Unternehmen am Dienstag in Berlin an der Gründung der Initiative „Wohnen.2050“ beteiligt. Initiiert wurde der bundesweite Zusammenschluss von der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt, heißt es in einer Mitteilung der Neuland.

Ins Leben gerufen wurde ein klimapolitisches Bündnis, das neben der strategischen Kooperation und einem fachlich-inhaltlichen Abgleich nicht nur technische, sondern vor allem auch wirtschaftliche Belange zur Erreichung der Klimaneutralität im Blickfeld hat. Die Initiative „Wohnen.2050“ vereint geballtes Know-how und setzt auf den Open-Source-Ansatz. Lösungen und Tools für die ressourcensparende Entwicklung von unternehmensspezifischen Wegen zur Klimaneutralität werden gemeinsam erarbeitet und ausgetauscht. So erhalten alle Mitgliedsunternehmen die Chance, sich ökonomisch und sachlich zieladäquat zu positionieren. Die Ergebnisse sollen aber auch über die Mitglieder hinaus für die Wohnungswirtschaft zur Verfügung gestellt werden. „In vielen Bereichen agieren wir bereits nachhaltig, doch auch wir als Neuland müssen noch an einigen Stellschrauben drehen, um bis 2050 klimaneutral zu werden. Die passenden Strategien dafür können wir nun in einem starken Verbund entwickeln. Gefragt ist aber auch die Politik. Sie muss die geeigneten Rahmenbedingungen für klimagerechtes Handeln schaffen, zumal die Wohnungswirtschaft sich dabei in einem besonderen Spannungsfeld befindet“, erläutert Neuland-Geschäftsführer Hans-Dieter Brand.

Verschiedene Projekte der Neuland haben den Klimaschutz schon jetzt im Blick. So werden alle Neubauten bereits nach dem Energieeffizienz-Standard 55 gebaut. Durch die kürzlich getroffene Entscheidung gegen einen Neubau und für eine Kernsanierung der Hochhäuser Don Camillo und Peppone wird wiederum ein Großteil an grauer Energie eingespart, also die Primärenergie, die zum Gewinnen von Materialien, zum Herstellen und Verarbeiten von Bauteilen, zum Transport von Menschen, Maschinen, Bauteilen und Materialien zur Baustelle, zum Einbau von Bauteilen im Gebäude sowie zur Entsorgung genutzt wird. Gerade diese Aspekte haben auch den Aufsichtsrat der Neuland bei der Entscheidungsfindung überzeugt.

Bereits zum Gründungstag vertritt die Initiative 1.050.000 Wohneinheiten und sechs der zehn größten deutschen Wohnungsunternehmen innerhalb des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen.