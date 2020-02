Polizei sucht nach Unfall in Sandkamp Unfallgeschädigten

Sandkamp. Am Mittwochmorgen kam es an einer Ampel in der Oststraße zu einem Auffahrunfall. Doch der Geschädigte fuhr davon.

Die Polizei Wolfsburg sucht den Geschädigten des Verkehrsunfalls vom Mittwochmorgen im Stadtteil Sandkamp. Den Ermittlungen nach hielt der Gesuchte laut Mitteilung um kurz vor acht Uhr an einer Rotlicht zeigenden Fußgängerampel in der Oststraße, als eine 37 Jahre alte Golf-Fahrerin aus Unachtsamkeit auffuhr. Obwohl sie auf sich aufmerksam machte, sei der vorausfahrende Geschädigte davongefahren, so die Verursacherin später. Daher bitten die Ermittler, dass sich der betroffene Fahrer eines dunklen VW Golfs mit Heckschaden mit der Polizei unter (05361) 46460 in Verbindung setzt.