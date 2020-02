Unbekannte zünden in Detmerode drei Müllbehälter an

Bei zwei Bränden von Müllbehältern in Detmerode ist am frühen Sonntagabend ein Schaden von etwa 4000 Euro entstanden. Laut Polizei brachte die Feuerwehr die Flammen schnell unter Kontrolle, bevor noch größere Folgen entstehen konnten. In beiden Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus. In der John-F.-Kennedy-Allee stand der betroffene Container dicht an einer Garage, die ebenfalls durch die Flammen beschädigt wurde. In der Bonhoefferstraße wurden zwei Mülltonnen komplett zerstört. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeiwache in Verbindung unter (05361) 46460.

