Küssen wie eine Acht: Wolfsburg startet in die 8-Tage-Woche

In Wien küsst man die Hand, in Wolfsburg den Golf – zumindest in dieser Woche. Die 8-Tage-Woche hatte am Montag ihren Auftakt. 8 Tage? Ja, 8 Tage! Um die Einführung des Golfs gebührend zu feiern, hat die Stadt Wolfsburg sogar eine neue Zeitzone entwickelt: NWZ – die Neue Wolfsburger Zeit. Hierbei werden von jedem regulären Tag drei Stunden abgezogen, so dass nach dem Sonntag ein neuer Tag entsteht: der Golf8Tag.

„Wir haben doch schon eine Zeit“

Am Montag sind wir nun also offiziell in die neue Zeit des Golf 8 aufgebrochen, nur viele Wolfsburger haben das wohl noch nicht bemerkt. Unverständnis und überraschte Gesichter schlagen einem entgegen, wenn man die Menschen am Montag in der Stadt auf die neue 8-Tage-Woche anspricht. „Aber wir haben doch schon eine Zeit“, erwidert eine Wolfsburgerin schlicht und schüttelt verwirrt den Kopf.

Viele örtliche Partner und Unternehmen beteiligen sich

Die Stadt Wolfsburg sieht das gelassen. „Die Aktion hat ja gerade erst begonnen und die Woche hat ja noch 7 Tage“, sagt Sabrina Dünschede von der Stadtpressestelle unserer Zeitung. „Die Stadt freut sich darüber hinaus, dass auch örtliche Partner und Unternehmen sich an der Aktion beteiligen.“

Etwa die Bäckerei Cadera. Die backt extra einen Hefezopf als 8 in Anlehnung an die Golf-Einweihung – doch die Gäste brauchen auch hier ab und an noch eine Erklärung, erzählt die Filialleiterin bei Cadera in der Porschestraße „Viele wissen noch nicht ganz, worum es geht, aber nach einer Erklärung finden es viele toll.“

Alexandra Popp und Dominik Bittner geben 8er-Küsschen

Neben der Aktionen der lokalen Geschäfte gibt es aber noch andere Möglichkeiten, in dieser ganz besonderen Woche seine Unterstützung für Wolfsburg und Volkswagen zur Schau zu tragen: der 8er-Kussmund. Wolfsburger Persönlichkeiten wie Alexandra Popp, Grizzly Dominik Bittner oder Optiker Ehme de Riese machen es vor. Mund entspannen, Wangen einziehen, Kussmund formen und fertig! Schon küsst man wie eine Acht. Wer sein Bild unter 8Tagewoche.de oder mit dem Hashtag 8Tagewoche bei Instagram hochlädt, hat Chancen auf Karten für ein Deutschlandspiel bei der EM und darf mit dem neuen Golf 8 anreisen.

Kuss mit Tücken: Übung macht den Meister

Ganz so einfach ist das aber nicht. „Der Kussmund ist schwierig“, findet auch die Cadera-Filialleiterin. „Meine Kollegin kann es aber“, fügt sie hinzu. Vielleicht ist es auch nur eine Frage des Talents? „Für die Plakate haben die Profis fleißig geübt“, sagt auch Dünschede.

Es ist ja auch noch kein Meister vom Himmel gefallen – und sieben Tage bleiben nach neuer Zeitrechnung ja noch, um den perfekten 8er-Kussmund zu üben. Am Sonntag – Verzeihung Golf8Tag – um 13.30 Uhr NWZ (16.30 Uhr regulärer Zeit) beginnt dann die große Abschlussfeier mit der Band Geiler Sturzflug. Alle Kuss-Selfies werden zudem an diesem Abend an die Außenfläche des Phaenos projiziert und die Gewinner verkündet. Also entspannen, Wangen einziehen, Kussmund formen.