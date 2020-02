Ehmer Bürgerinitiative fordert Überprüfung der Kerksiek-Tangente

Hinter den Absperrungen soll die Planstraße C zwischen Bockhorst und Ludgeristraße weitergebaut werden.

Viele hatten schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass diese Straße irgendwann noch fertiggebaut würde. Doch 2019 überraschte die Stadt damit, dass Bewegung in die Grundstücksverhandlungen für den Lückenschluss der Kerksiek-Nordtangente gekommen war. Diesen besiegelte der Rat der Stadt im Dezember, indem er die Mehrkosten von rund 700.000 Euro bewilligte. Ab Sommer soll gebaut werden – doch im Ehmer Teil des Kerksiek regt sich seit einigen Wochen massiver Widerstand.

Im Bereich der Ringstraßen Am Hungermorgen, Hilgenkamp und Im Maschhoop haben sich Anwohner zur Initiative „Sichere Nordtangente“ zusammengetan. Sie wollen mit einer Unterschriftenaktion gegen den Weiterbau der Umgehungsstraße in der geplanten Form vorgehen. Auch die Ortsratsspitze und die Stadtverwaltung haben sie im Januar bereits eingeschaltet.

Hauptkritikpunkte sind die Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer sowie die zu erwartende Lärmbelastung. „Nach Durchsicht des Bebauungsplanes haben wir erhebliche Zweifel an dessen Rechtmäßigkeit“, erläutert die Bürgerinitiative in ihrem Anschreiben, das sie zunächst in der Nachbarschaft verteilt hat.

Die Schulwegsicherheit

Sie hebt zunächst auf den Aspekt der Schulwegsicherheit für jüngere Kinder ab und meint: „Wir halten es daher für vollkommen abwegig, zwischen dem vermutlich kinderreichsten Stadtteil Kerksiek und dem Schulzentrum Fallersleben eine Hauptverkehrsstraße zu setzen und diese lediglich mit einer Bedarfsampel zu versehen. So ist es nur eine Frage der Statistik, wann es zu schweren Unfällen kommen wird.“

Die Kerksiek-Bewohner kritisieren, dass der Bebauungsplan die Verkehrsentwicklung der vergangenen 15 Jahre „nicht ansatzweise“ berücksichtige. Informationen über zukünftig querende Fußgänger und Radfahrer fehlten völlig, heißt es weiter. „Wir halten die Gutachten insgesamt für vollkommen ungeeignet.“ Die Forderung: „Nur eine Unterführung erweist sich in diesem Zusammenhang als einzig sicheres Instrument.“

Der Lärmschutz

Der zweite Kritikpunkt ist der Lärmschutz, wie er nach der Änderung des Bebauungsplans 2011 erfolgen soll: Laut Ratsbeschluss rückt das noch zu bauende Teilstück der Tangente zum Erhalt des Feldheckenstreifens so weit nach Norden und damit weg von den nördlichsten Häusern im Ehmer Kerksiek, dass eine Gabionenwand als Lärmschutzmaßnahme nicht mehr erforderlich ist. An den zugrundeliegenden schalltechnischen Berechnungen hat die Initiative erhebliche Zweifel und lehnt auf dieser Grundlage „eine Hauptverkehrsstraße ohne Schallschutz“ ab.

Das Fazit

„Wir gehen abschließend davon aus, dass in Summe mehr Anwohner durch den neuen Routenverlauf belastet als auf der Mörser Straße entlastet werden“, resümieren die Kerksiek-Bewohner. Sie haben die Stadtverwaltung daher gebeten, den Baustart bis zur abschließenden Klärung der Problematik zu verschieben und die Planungen grundlegend anzupassen.

Das Schreiben der Kerksiek-Anwohner bestätigte Elke Wichmann von der Stadt-Pressestelle am Montag. Die Stadt sei in Kontakt mit den Bürgern, sie sollten generell weiter eingebunden werden. „Die Verkehrssicherheit bei der Straßenquerung und der Lärmschutz werden entsprechend dem aktuellen Bebauungsplan sichergestellt“, versicherte die Pressereferentin und verwies auf die im September 2011 in Kraft getretene Bebauungsplan-Änderung. „Dies entspricht auch der Zusage, die die Stadt den Anwohnern im Jahr 2008 gegeben hat.“

Noch keine Rückmeldung hat die Bürgerinitiative von Ortsbürgermeister Peter Kassel (CDU). Nachdem im November-Ortsrat Frank Hocke (damals noch FDP), Uwe Wenkebach und Reinhold Höfs (beide CDU) auf die Problematik einer Bedarfsampel hingewiesen hatten und Höfs sogar einen Tunnel als sichere Alternative gefordert hatte, hatte Kassel an seine Ortsratskollegen appelliert, das Projekt nicht zu torpedieren.

Kassel bestätigte am Montag, dass ihn die Bürgerinitiative angeschrieben hat. Er berichtete, dass er das Schreiben an den Ortsrat weitergeleitet habe: „Das wird man genauer betrachten müssen. Das Thema muss erstmal beraten werden.“ Die nächste reguläre Sitzung ist allerdings erst im Mai.

Der Ortsbürgermeister stellte aber auch klar: „Planerisch ist das alles geklärt. Wir sind gegenüber den Bürgern in der Pflicht. Die Kerksiek-Nordtangente war überhaupt die Voraussetzung, dass wir im Ortsrat dem Kerksiek zugestimmt haben!“

Chronologie

2008 hatte die Stadt für den Bau der Kerksiek-Tangente mehr als 30 Jahre alte wertvolle Feldhecken am Nordrand des Neubaugebiets auf einer Länge von 720 Metern roden lassen. Auf Intervention der Kreisgruppe Wolfsburg des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) wurde die Abholzung der verbliebenen 300 Meter Hecke nördlich von Ehmen gestoppt.

Noch gravierender waren die Vorwürfe, die die Umweltschützer im Hinblick auf Rodungen am alten Bahndamm erhoben. Die ehemalige Trasse quert das Baugebiet in Nord-Süd-Richtung und verbindet die Amphibien-Biotope an Hansmanns Teichen mit dem Ütschenkley bei Fallersleben. Der Vorwurf: Wanderwege von Moorfrosch und Kamm-Molch im nördlicheren Bereich wurden auf 200 Metern durch Abholzungen unterbrochen.

BUND-Experte Christoph Stein kritisierte damals, die dem Plan zugrundeliegende Karte sei 2004 so geändert worden, dass die Baumaßnahmen nach Süden verschoben wurden und damit die Hecke zum Abholzen freigegeben war.

2011 beschloss der Rat der Stadt als Konsequenz dann zum Hecken-Erhalt eine Verlegung der Trasse nach Norden – deren Bau aber den Kauf landwirtschaftlich genutzter Flächen notwendig machte.

