Städtische Galerie Wolfsburg zeigt Thomas Bayrles Golf-Grafik

Das Depot der Städtischen Galerie Wolfsburg beherbergt viele Kunstschätze, die im Laufe der Jahrzehnte angekauft wurden und in wechselnden Ausstellungen der Sammlung zu sehen sind. Zur „8TageWoche“ und zur Präsentation des Golf 8 hat die Direktorin, Professorin Susanne Pfleger, eine Besonderheit vorbereiten lassen: Vom 14. bis 16. Februar ist eine Grafik von Thomas Bayrle zu sehen, auf der das Auto abgebildet ist, mit dem die ganze Erfolgs-Serie begann. Die Grafik „VW Golf“ wird laut Mitteilung auch im Offenen Atelier am Sonntag, 16. Februar in der Städtischen Galerie vorgestellt. Für die Gäste besteht von 14 bis 17 Uhr die Möglichkeit, sich mit der Künstlerin und Kunstvermittlerin Anna-Maria Meyer über die Grafik von Thomas Bayrle und das serielle Arbeiten auszutauschen. Danach sind alle aufgerufen in der Bürgerwerkstatt eigene Gestaltungsideen zu entwickeln: seriell drucken, zeichnen oder auch malen.

