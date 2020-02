Tiguan in Wolfsburg zerkratzt – 3500 Euro Schaden

Ein VW Tiguan wurde am 10. Februar in der Wolfsburger Innenstadt beschädigt. Der 66-jährige Besitzer habe an dem Montagnachmittag sein Fahrzeug um 15.30 Uhr auf einem Parkstreifen in der Poststraße nahe der Einmündung zur Schlosserstraße abgestellt. Bei seiner Rückkehr eine Stunde später habe er sofort einen Kratzer über die komplette Fahrerseite festgestellt, wie die Polizei mitteilt. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei mindestens 3500 Euro. Zeugen des Vorfalls wenden sich an die Polizeiwache unter (05361) 46460. red

