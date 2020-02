Kater wurde in Reislingen mit Luftgewehr-Projektil angeschossen

Die Katze kam, so steht es in einem Facebook-Post, mit einer Schusswunde und Prellungen an der Hüfte nach Hause.

Im Fall des angeschossenen Katers in Reislingen erhofft sich die Polizei Wolfsburg Hinweise. In der vergangenen Woche war das Tier mit Wunden nach Hause gekommen. „Es handelt sich um ein Luftgewehr-Projektil“, bestätigt Polizeisprecher Sven-Marco Claus den Vorfall. Die Besitzer hatten Anzeige erstattet, der Kater hat den Schuss überlebt. Der Freigänger ist auf dem Campo Mediterraneo in Reislingen zu Hause. Er kam, so steht es in einem Facebook-Post, mit einer Schusswunde und Prellungen an der Hüfte nach Hause.

Den Tatort könne die Polizei nicht genau definieren, das Gebiet ist dicht bebaut, so Claus. Somit seien weitere Hinweise hilfreich. „Es liegt ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vor“, macht der Polizeisprecher deutlich. Zeugen melden sich bei der Polizei unter (05361) 46460.