Wolfsburger Polizei stoppt Autofahrer mit 0,79 Promille am Morgen

Dank des Hinweises einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei die Autofahrt eines alkoholisierten 60-Jährigen in seinem VW T-Roc stoppen. Laut Polizeibericht war der Frau am Freitagmorgen gegen 7 Uhr das blaue Auto auf der Fahrt von Danndorf in Richtung Wolfsburg aufgefallen. Der Fahrer fuhr...