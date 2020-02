Mahnwache gegen rechte Gewalt vor dem Wolfsburger Rathaus

Zu Beginn der Mahnwache läuteten die Glocken am Rathaus, am Ende der Kundgebung war die Stille. Fünf Minuten lang, keine Sekunde gestört vom Geschehen auf dem Wochenmarkt. Auch das geschäftige Treiben ruhte so lange. Das ist als ein Zeichen der Solidarität und des Respekts zu sehen. Wolfsburg...