Neuer Penny in Detmerode soll im Herbst öffnen

Beim Supermarkt Penny tut sich was. Endlich, werden viele Detmeroder sagen. Die vorbereitenden Arbeiten für den Abriss des Gebäudes am Ernst-Reuter-Weg laufen derzeit auf Hochtouren. Im Herbst möchte die Rewe-Gruppe, zu der Penny gehört, an gleicher Stelle einen deutlich größeren Lebensmitteldiscounter mit einer höheren Decke und breiteren Gängen eröffnen. Die Verkaufsfläche soll sich von 370 auf etwa 800 Quadratmeter erhöhen. Belebung...