Theater Osnabrück erntet in Wolfsburg tosenden Beifall

Wolfsburg. Spaß, Tollheit und Lust, Eifersucht, Demütigung und Ungewissheit – das ist Karneval. Auch in Johann Strauß‘ Operette „Eine Nacht in Venedig“, die am Freitag im Wolfsburger Scharoun-Theater über die Bühne ging. Eine ziemlich flache Handlung hat sie, anders als die französische Vorlage...