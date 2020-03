Störung bei der Wobcom: Kein Internet und Telefon

Tausende Wobcom-Kunden waren am Montag vom Ausfall des Internets und des Telefons betroffen. Der Grund für die Störung waren Arbeiten am Netzwerk, bei denen es zu einem unerwarteten Ausfall kam. „Fast alle unsere Kunden sind wieder am Netz“, teilte Stadtwerke-Pressesprecherin Petra Buerke um 16 Uhr...