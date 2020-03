Unfall auf der Lessingstraße in Wolfsburg

Zwei Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Innenstadt leicht verletzt. Zudem entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von 25.000 Euro.

Laut Mitteilung der Polizei fuhr ein 43-jähriger Golf-Fahrer aus Wolfsburg auf der Lessingstraße im Bereich der Einmündung zur Seilerstraße in die Fahrerseite eines Tiguan. Zeugen berichteten, dass der 43-Jährige in Richtung Heinrich-Nordhoff-Straße unterwegs war, als die 50-jährige Wolfsburgerin mit ihrem Tiguan aus der Seilerstraße kommend verkehrswidrig die Straße überquerte und nicht der vorgeschriebenen Fahrtrichtung folgte. Beide wurden im Klinikum ambulant behandelt. Der Golf war nach der Karambolage nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. red

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder