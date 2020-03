Joélle-Modenschau in Wolfsburg mit Mirja du Mont und Thomas Rath

Mit Floralem in den Frühling und die wärmere Jahreszeit. Oder, wie es der Düsseldorfer Thomas Rath über diesen Trend zu „blumigen Designs“ in der Modebranche sagt: „Das gibt uns das Summerfeeling.“ Mehr davon wird es am Samstagabend im The Ritz Carlton (zu sehen) geben. Sybilla Tschirner und Marita Knoke, die Inhaberinnen des Geschäfts „Joélle“ in der Porschestraße, laden zur Frühjahrs-Modenschau ein. Ein optisches Spektakel mit den neuesten Trends in Schnitt und Farben sowie den dazugehörigen Accessoires.

Model Mirja du Mont moderiert erneut die Modenschau. Foto: Helge Landmann / regios24

Mit von der Partie wird Thomas Rath sein, der im Vorfeld verrät: „Ganz wichtig in diesem Sommer ist die Neonfarbe.“ Man darf sich somit, modisch gesehen, auf knallbunte, kommende Monate freuen. Sofern man „trendaffin trägt“. Gerhard Tschirner, der Mann von Sybilla Tschirner, rechnet fest mit der Teilnahme des ehemaligen „Germany’s-Next-Top-Model-Juroren“. Tschirner erklärt: „Thomas hat uns das zugesagt. Er war in den vergangenen Jahren oft zu Gast, und daraus hat sich eine Freundschaft entwickelt.“

Zum ersten Mal wird bei dieser Show die österreichische Modemacherin Lena Hoschek aus Wien ihre kreative Couture präsentieren. Auf die Kleidungsideen der gebürtigen Grazerin dürfen sich die etwa 120 Gäste ebenso freuen wie auf die textilen Designer-Produkte der – von den vergangenen Catwalk-Events bekannten – Label. Das sind, neben kreativen Schöpfungen von Thomas Rath, die realisierten Entwürfe von Jay Dazé, Emporio Armani, Minx, Riani, Red Valentino sowie Airfield.

Auch Modedesigner Thomas Rath ist wieder mit dabei. Foto: Henning Kaiser / dpa

Mit dabei ist wieder, nach ihrer erfolgreichen Joélle-Premiere 2019, die Marke Maison Common. Was die Chefin des Labels, Rieke Common, angeht, lobt Sybilla Tschirner: „Sie ist eine hervorragende Designerin, die sich auch für den Naturschutz engagiert.“ Mirja Du Mont, die im Jahr 2019 die Herbst-Modenschau von Joélle moderierte, wird auch am Samstag wieder mit dem Mikrofon auf die Bühne gehen. Sie wird die männlichen und weiblichen Trendsetter, die – von 19 Uhr an – über den Catwalk wandeln, mit fachkundigen Kommentaren begleiten.

Zuvor jedoch wird die Moderatorin vor die obligatorische Fotowand treten und sich mit (den) Gästen ablichten lassen. Im Anschluss an das optisch farbenfrohe Mode-Spektakel werden die Besucher zum Büffet gebeten. Den Abschluss bildet die, stets zum Programm gehörende, Aftershowparty mit viel Tanz und Musik. Es gibt noch Restkarten bei Joélle-Moden in der Porschestraße 43c.