Fallersleber Kulturverein hat 222. Hoffmann-Geburtstag im Blick

Zur Jahreshauptversammlung des Kultur- und Denkmalvereins begrüßte Bärbel Weist als Vorsitzende im Alten Brauhaus fast 50 Personen. Heinrich Scharpenberg gab den Finanzbericht, Bärbel Weist und Angela Lindner berichteten über die Aktivitäten. Der Kräutermarkt, der Weihnachtszauber, der Maikranz und das Serenadenkonzert lockten viele Besucher an. Ebenfalls erfolgreich war die Resonanz auf die angebotenen Historischen Stadtführungen mit Theater sowie die Nachtwächterrundgänge. Die Theatergruppe zeigte anlässlich des Geburtstags von Hoffmann von Fallersleben im Fallersleben-Museum Theaterszenen aus dem Leben des bekannten Dichters. Die Kostümgruppe nahm am Festumzug beim Volks- und Schützenfest teil, heißt es in einer Mitteilung.

Eine dreitägige Busfahrt führte Mitglieder und Interessierte nach Stralsund, Wolgast, Barth und Rügen. Zu den Besonderheiten des zurückliegenden Jahr gehörte das Restaurieren und Aufstellen einer Steinplatte (Epitaph), die bei Abbrucharbeiten der Volksbank an der Bahnhofstraße gefunden worden war. Die Kosten dafür übernahm der Verein. Die Vereins-Mitglieder freuten sich auch darüber, dass die Stadtverwaltung den Schriftzug auf der zum Hof gelegenen Seite des Schlosses durch eine Fachfrau restaurieren ließ.

Seit dem Sommer 2019 sind der Schriftzug und die Jahreszahlen, die auf die Herzogin Clara als Erbauerin hinweisen, wieder lesbar. In der Versammlung verständigten man sich darauf, eine Arbeitsgruppe zu bilden. Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen – er hieß damals noch „Verein zur Erhaltung historischer Baudenkmäler“ – besteht der Kultur- und Denkmalverein 40 Jahre. Zum anderen soll der 500. Geburtstag der Herzogin Clara vorbereitet und gefeiert werden. Bei der Digitalen Schnitzeljagd der WMG wird das Denkmal der Herzogin am Schloss Fallersleben eines der anzustrebenden Ziele sein.

Historische Stadtführungen mit Theater und Nachtwächterrundgänge wird es 2020 geben, am 1. Mai bietet der Kultur- und Denkmalverein anlässlich des Hochziehens des Maikranzes ein kleines Rahmenprogramm an. Zum 222. Hoffmann-Geburtstag findet im Saal des Hoffmannhauses eine Kulturveranstaltung statt. Im Fokus des Programms stehen sechs Frauen, die in Hoffmanns Leben eine Rolle gespielt haben. Erstmals soll am Bücherschrank (der Kulturverein hatte ihn auf seine Kosten vor einigen Jahren aufstellen lassen) für die Öffentlichkeit eine Bücher-Lesung stattfinden. Kräutermarkt, Weihnachtszauber und Serenadenkonzert runden das Programm ab.