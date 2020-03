Herzschmerz-Prosa aus Vorsfelde

Die Leipziger Buchmesse hätte morgen – also am 12. März – starten sollen. Die Vorsfelderin Erin J. Steen hatte sich für dieses Ereignis extra Urlaub genommen, um sich auf die Veranstaltung vorzubereiten. Sie wäre in diesem Jahr zum ersten Mal als Buchautorin dabei gewesen. Nun fällt die Messe aus....