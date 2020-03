Hehlinger begrüßen Storch auf Kirchturmspitze

Hehlingen. Das Tier ist in diesem Jahr unberingt und brachte Nistmaterial mit. Ein Zeichen dafür,. dass er sich bereits heimisch fühlt.

Das Hehlinger Storchennest ist seit vergangenem Samstag wieder besetzt. War es in den vergangenen beiden Jahren ein Jungstorch des Jahrgangs 2016 aus Warmenau, der Anfang März den Platz in Anspruch nahm und nach heftigen Kämpfen einem anderen Männchen weichen musste, so ist es diesmal ein unberingter Storch, der sich niederließ, schreibt der Hehlinger Storchenbeobachter Uwe Bethke.

Nach der Ankunft kreiste der Storch ein paar Mal um den Hehlinger Kirchturm, erkundete die nähere Umgebung, inspizierte das Nest und machte anschließend mit lautem Klappern auf sich aufmerksam. Da er auch neues Nistmaterial heranschaffte, scheint er sein zu Hause gefunden zu haben. Die beiden Altvögel, die in den vergangenen drei Jahren in Hehlingen gebrütet haben, waren beide unberingt, allerdings kamen sie immer erst spät, gegen Ende März oder Anfang April, aus ihren Winterquartieren zurück. Im vergangenen Jahr begann das Brutgeschäft nach einigem Hin und Her sogar erst Anfang Mai und die Hehlinger Jungvögel waren die letzten der Wolfsburger Jungstörche, die ausgeflogen sind.

Deshalb bleibt es noch abzuwarten, ob jetzt tatsächlich schon einer der Brutvögel des letzten Jahres eingeflogen ist, oder ob das alte Paar wieder später ankommt und das Nest beziehen will. Aber unabhängig davon ist es schön, den ersten schwarz-weiß gefiederten Frühlingsboten auf dem Kirchturm von Hehlingen zu sehen.