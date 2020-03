Döner-Pause

Das Schauspiel wiederholt sich alltäglich in der nördlichen Porschestraße: Autos, die in zweiter Reihe parken, weil Fahrer warten – sei es auf freie Parkplätze oder auf die Rückkehr ihrer Begleitungen, die Besorgungen machen. Je später der Abend, je mehr Verkehr, um so gereizter schrillen die Hupen quengelnder Bus- und Autofahrer durch die City und reizen damit gleichsam Anlieger in den umliegenden Wohnungen, Geschäften, Büros. Ich will unterstellen, dass zwei Polizeibeamte genau dies verhindern wollten, als sie kürzlich ihren Imbiss bei Arena abholten. Dafür parkten sie ihren Streifenwagen mitten auf dem Gehweg. Ging auch alles schnell, offenbar war das Essen vorbestellt. Flott marschierten sie mit dem Esspaket zurück zum Auto, um damit noch ein wenig zwischen den Fußgängern vorbei zu cruisen.

