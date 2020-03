Corona-Virus: Südtirol-Rückkehrer werden getestet

Die Stadt Wolfsburg zieht in Sachen Corona-Virus die Zügel fester an. Nachdem die Kommune am Dienstag von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern lediglich abgeraten hatte, sagte Gesundheitsdezernentin Monika Müller am Mittwoch dem Sozial- und Gesundheitsausschuss, die Stadt untersage diese Veranstaltungen grundsätzlich. Ausnahmen seien allerdings möglich. Organisatoren kleinerer Veranstaltungen wird empfohlen, auch diese überprüfen zu lassen.

Bislang gibt es in Wolfsburg nach wie vor keinen bestätigten Corona-Fall. Dennoch klingelt nach Müllers Schilderung im Gesundheitsamt Tag und Nacht das Telefon, und die Mitarbeiter müssen ständig rausfahren, um Menschen auf eine Infektion zu testen. Im Augenblick handele es sich am häufigsten um Wolfsburger, die aus Südtirol und Corona-Gebieten in Deutschland zurückgekommen sind. „Da lassen wir dann einen Abstrich machen“, so Müller. Auch werde geraten, 14 Tage zu Hause zu bleiben. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes arbeiteten an der Belastungsgrenze, zum Teil auch darüber hinaus.

Müller erklärte den Ausschussmitgliedern auch, warum all diese Sicherheitsmaßnahmen nötig sind: „Mir geht es auch darum, das Klinikum und das ganze medizinische Personal arbeitsfähig zu halten.“ Im Klinikum gebe es nicht so viele Beatmungsgeräte wie nötig wären, wenn sich ein Großteil der Wolfsburger anstecke. Auf Nachfrage erläuterte die Dezernentin, dass die Situation gut zu bewältigen sei, so lange es gelinge, die Ausbreitung so zu verlangsamen, dass weniger als ein Prozent der Bevölkerung schwer erkrankt. Andere Patienten, verdeutlichte sie, müssten auch noch die Möglichkeit haben, im Klinikum Wolfsburg aufgenommen zu werden.

Einige Wolfsburger treibt die Angst vor dem Corona-Virus zu mehr als Hamsterkäufen. Im Klinikum Wolfsburg wird Desinfektionsmittel gestohlen – unter anderem. Müller sprach am Mittwoch von „vielen Diebstählen“, beruhigte jedoch: „Wir haben im Moment noch ausreichend, um arbeiten zu können.“ Als dramatisch bezeichnete das in der Sitzung Bastian Zimmermann (Die Linke). Er fragte Müller, was das neue Virus gefährlicher mache als die Grippe. Die Dezernentin gab die Einschätzung ab, dass die Angst dadurch bedingt sei, dass Corona neu ist und niemand weiß, wie es sich noch entwickelt. „Es verbreitet sich schon sehr schnell“, so Müller weiter. Es gebe keinen Schutzmechanismus, keine Impfung. Außer Kindern, die eher leichte Symptome zeigten, sei anscheinend niemand davor sicher. Außerdem könne die Atemwegserkrankung insbesondere für Ältere und für Menschen mit Vorerkrankungen schwere Folgen haben.

Weil sich gezeigt hat, dass viele Senioren in Wolfsburg wegen des Corona-Virus sehr beunruhigt sind, bringt die Kommune jetzt ein gut zu lesendes Infoblatt speziell für diese Zielgruppe heraus. Die Ausschussvorsitzende Immacolata Glosemeyer (SPD) erkundigte sich danach, was Menschen jetzt in Pflegeeinrichtungen beachten sollten. Monika Müller empfahl jedem, der nicht zweifellos infektionsfrei ist, Besuche in Seniorenheimen zu vermeiden.

Aus dem Ausschuss gab es Lob für die Stadtverwaltung. „Was dargestellt wurde, zeigt einen professionellen Umgang mit dem Thema“, betonte Ingolf Viereck (SPD). „Ich fühle mich einigermaßen sicher“, sagte Jens Uwe Kirsch (PUG). Er äußerte die Hoffnung, dass Wolfsburg von Coronafällen verschont bleibt. Dass der Krisenstab dieses Szenario für unwahrscheinlich hält, hat Monika Müller schon vor zehn Tagen deutlich gemacht.

