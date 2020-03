Infotraining des Fallersleber Karate-Dojos für Montag geplant

Fallersleben. Die Fallersleber starten am 20. März einen Kursus für Schüler ab sieben Jahren.

Das 1. Karate-Dojo Fallersleben hält am Montag, 16. März, um 18 Uhr in der Gymnastikhalle der Hoffmann-von-Fallersleben Realschule in der Karl-Heise-Straße ein Infotraining ab, bei dem laut Mitteilung Interessenten ein Querschnitt eines typischen Trainings gezeigt wird. Im Anschluss daran stehen Aktive und Trainer gern für Fragen zur Verfügung. Infos unter www.karate-dojo-fallersleben.de.

Am Freitag, 20. März, von 17 bis 18 Uhr, beginnt ein neuer Anfängerkursus für Schüler ab sieben Jahren. Er findet wöchentlich statt. Eie ersten zwei Trainingseinheiten zum Reinschnuppern gratis. Eltern können während dieser ersten zwei Einheiten dabei bleiben, sofern dies gewünscht wird.

Erwachsene Interessenten können jederzeit ins Erwachsenentraining einsteigen. Trainingszeiten sind montags und mittwochs, 19 bis 20 Uhr.

In unterschiedlichen Trainingsgruppen (getrennt nach Alter und Graduierung) trainieren im 1. Karate-Dojo Hobbysportler und aktive Wettkämpfer gemeinsam. Mitglieder des Wettkampfteams bekommen regelmäßig zusätzliche Möglichkeiten, in Leistungsgruppen weitere Trainingseinheiten zu absolvieren und dabei von erfolgreichen ehemaligen und aktiven Kämpfern Erfahrungen zu übernehmen. Aber auch die Breitensportler erhalten durch den Besuch zahlreicher interner und externer Lehrgänge, Sommerlager und die enge Verbindung zu anderen Dojos regelmäßig die Gelegenheit, ihr Wissen und ihre Technik zu verbessern und sich mit anderen Karateka auszutauschen.

Nach der turbulenten Phase der Hallen-Renovierungen mit den damit verbundenen Wechseln der Trainingsstätten und -zeiten ist der Verein seit gut neun Monaten wieder im heimischen Dojo in Fallersleben. Der Trainingsbetrieb hat sich hervorragend eingespielt.