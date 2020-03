Die Zahl der Blutspender ist nach DRK-Angaben in den vergangenen Tagen zurückgegangen.

Wolfsburg. Wer gesund und fit ist, kann Blut spenden – auch in Zeiten der Grippewelle und des Coronavirus.

Blutspendetermine in Wolfsburg finden planmäßig statt

Die Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) benötigen dringend Blutspenden, damit die Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können. Die für Wolfsburg in dieser Woche vorgesehenen Blutspendeaktionen finden planmäßig statt, wie das DRK am Dienstag mitteilte: Donnerstag, 19. März: Hehlingen, Mehrzweckhalle, Zum Sportplatz 11, 16 bis 19.30 Uhr; Freitag, 20. März: Mitte, Henri-Dunant-Haus, Walter-Flex-Weg 12, 12.30 bis 17 Uhr.

„Wir beobachten die Lage rund um die Verbreitung des neuartigen Coronavirus (Covid-19) sehr aufmerksam und stehen hierzu in engem Austausch mit den verantwortlichen Behörden. Grundsätzlich gilt wie immer: Wer Blut spenden möchte, sollte sich gesund und fit dafür fühlen. Die aktuell geltenden Zulassungsbestimmungen für die Blutspende gewährleisten weiterhin einen hohen Schutz für Blutspender und Empfänger. Die Blutspendetermine unterliegen generell äußerst strengen, hygienischen Regularien“, heißt es in der Mitteilung des DRK.

Menschen mit grippalen oder Erkältungs-Symptomen, Reiserückkehrer aus den benannten Risikogebieten sowie Personen, die in den vergangenen zwei Wochen mit in Quarantäne befindlichen Personen Kontakt hatten, werden gebeten, vorsorglich den Blutspendetermin nicht zu besuchen.

An der Präparatesicherheit für Transfusionsempfänger habe sich durch Covid-19 nichts geändert, so das DRK. Für die Übertragbarkeit des Erregers durch Blut und Blutprodukte gebe es keine Hinweise. Bluttransfusionen seien sicher und unverzichtbar.

Jeder gesunde Erwachsene ab 18 Jahren kann Blut spenden. Mehrfachspender können nach Entscheidung der Ärzte des DRK-Blutspendedienstes NSTOB bis zu einem Alter von 72 Jahren spenden. Mitbringen sollten Spender ihren Blutspenderpass und einen amtlichen Lichtbildausweis. red