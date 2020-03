Wolfsburger Expertin gibt Tipps für Gesundes in Corona-Zeiten

Gesund bleiben, fit bleiben. Vor allem das Ziel haben jetzt Millionen Familien, Haushalte mit Paaren, Singles, Wohngemeinschaften. Sportvereine laden ihre Mitglieder zum Training per Video ein, Kommunen, Krankenkassen und Kliniken informieren permanent über den richtigen Umgang mit Hygiene und Infektionsrisiko.

Die zentrale Schaltstelle in den privaten Haushalten ist allerdings immer noch – na, klar, die Küche. Und genau da gibt es während der unfreiwilligen freien Zeit die Riesenchance auf Veränderung, vielleicht sogar für das gesamte weitere Leben. Darüber ist sich Ernährungsexpertin Birgit Leuchtmann-Wagner sicher. „Gemeinsam mit der Familie, von den Kindern bis zu den Großeltern, einen Ernährungsplan für die Woche machen. Alle fragen, was sie am liebsten essen. Und dann ans Werk gehen – vom gemeinsamen Einkaufen bis zur fertigen Mahlzeit auf dem Tisch. Lebensmittel neu- oder wiederentdecken, das ist doch eine tolle Aufgabe in der unverhofft freien Zeit. Eigentlich ist der Fantasie da keine Grenzen gesetzt.“ Statt hastigen Essens und Mahlzeiten to go gebe es jetzt die Chance auf kreative Planung und gemeinsames Genießen am Tisch.

Auch für Single-Haushalte, Zweier- und Mehrpersonenhaushalte sei Struktur am wichtigsten, wenn es darum gehe, das Leben neu zu organisieren und auf vieles draußen verzichtet werden muss. „Sich mit Lebensmitteln auseinanderzusetzen, das Essen zu planen, sich selbst mit leckeren und gesunden Sachen verwöhnen, das ist doch ein schönes Ziel, mit dem man sich zudem robust für die Herausforderungen machen kann, vor denen wir jetzt stehen“, sagt die erfahrene Diätassistentin.

Zur Praxis und Umsetzung: „Die Lebensmittel- und Wochenmärkte sind geöffnet, einkaufen – natürlich mit Augenmaß – ist kein Problem. Und wir sind ja in der tollen Lage, auch täglich frische Produkte zu bekommen“, unterstreicht die staatlich anerkannte Diätassistentin. „Die alleinige Ernährung aus Konserven kann sicherlich nicht der Wahrheit letzter Schluss sein.“



Birgit Leuchtmann-Wagner unterstreicht: „Die für uns alle neue Situation im Zuge der Corona-Krise birgt die Chance in sich, soziale Kontakte auch übers Essen zu knüpfen und festigen. Man kann ja durchaus für andere kochen und das Essen im Quarantänefall vor der Tür abstellen. Und andersherum freut sich jemand, der nicht raus kann, doch über eine nett zubereitete Mahlzeit oder einen Kuchen. Überhaupt: Warum sollte es Kekse immer nur zur Weihnachtszeit geben?“



Ein Rezept, was sicher vielen bekannt sei, aber oft vergessen werde, hat die Ernährungsexpertin zum Start auf Lager. „Es ist vegetarisch, nicht aufwendig, schmackhaft und jederzeit abzuwandeln. Ob mit Kräutern, Streifen von Hähnchenbrust oder ergänzt mit Gemüse."

REZEPT FÜR BÉCHAMEL-KARTOFFELN SPEZIAL

Für 4 Portionen als Hauptgericht: 1,2 Kilo kleine festkochende Kartoffeln, 40 Gramm Butter, 40 Gramm Mehl, 650 Milliliter Milch oder lactosefreie Milch, 100 Gramm Hartkäse, gerieben, wie Gruyère, Emmentaler, Appenzeller, Glatte Petersilie

Zubereitung: Kartoffeln schälen, in dünne Scheiben schneiden und im Salzwasser gar kochen und abgießen. Für die Béchamel-Sauce die Butter aufschäumen lassen, Mehl darüber stäuben und anschwitzen. Mit der Milch ablöschen und schnell mit einem Schneebesen glatt rühren. Alles unter Rühren aufkochen und bei leichter Hitze weitere 10 Minuten dicklich einkochen. 70 Gramm Käse dazugeben, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Kartoffeln in eine leicht gefettete Auflaufform geben, die Käsesauce darüber gießen und mit dem restlichen Käse bestreuen. Béchamel-Kartoffeln im Backofen bei 220 Grad etwa 20 Minuten knusprig braun backen. Mit gehackter Petersilie bestreuen und servieren. Dazu passt eine Möhren-Apfel-Rohkost.

Guten Appetit!

