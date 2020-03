Reitbahn Frank: Futter für die Tiere geht aus

Einen runden Geburtstag feiert die Reitbahn Frank in diesem Jahr. Seit 40 Jahren unterhält der Familienbetrieb kleine und große Besucher in Wolfsburg und Umgebung mit seinen zahlreichen Tieren, Vorführungen und Kutschfahrten. Doch zum Feiern ist niemandem zumute. „Wir sind in einer nie dagewesenen...