Wolfsburger Vermieter fordern Coronahilfe vom Staat

Nachdem der Bundestag am Mittwoch ein Gesetz verabschiedet hat, das wegen des Coronavirus in finanzielle Schwierigkeiten geratene Mieter vor der Kündigung schützt, bitten die drei großen Wolfsburger Wohnungsgesellschaften zahlungsunfähige Mieter, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen - und auch...