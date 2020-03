Pflegeheim der Awo in Wolfsburg: Bewohner hatte Corona

Im Wohn- und Pflegeheim Goethestraße der Awo in Wolfsburg ist post mortem ein 86-jähriger Bewohner positiv auf Corona getestet worden. „Wir müssen leider feststellen, dass selbst unser frühzeitiges und weitreichendes Handeln keine Garantie für einen vollständigen Schutz bieten konnte und das Virus tragischerweise in der Wolfsburger Einrichtung nachgewiesen wurde. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen des verstorbenen Bewohners“, wird Rifat Fersahoglu-Weber, Vorstandsvorsitzender des Awo-Bezirksverbandes Braunschweig, in einer Mitteilung zitiert.

„Der Bewohner des Awo-Wohn- und Pflegeheims zeigte zuvor keinerlei Symptome“, führt Fersahoglu-Weber aus. Der Awo-Bezirksverband Braunschweig habe die schon immer umfassenden Hygienemaßnahmen in allen Arbeitsbereichen, die Betretungs- und Besuchsverbote und die Schutzmaßnahmen für Bewohner, aber auch für Mitarbeiter aufrechterhalten und frühzeitig verschärft.

Im Awo-Wohn- und Pflegeheim Goethestraße leben 140 Menschen in 94 Einzel- und 23 Doppelzimmern. Am Montag wurden Tests bei den Bewohnern des Wohnbereichs, in dem der verstorbenen Bewohner lebte, und von den dort tätigen Mitarbeitern genommen. Mit den Testergebnissen sei am Dienstag zu rechnen. Die Einrichtung unterrichtete am Montag ebenfalls die Angehörigen der Bewohner über die aktuellen Entwicklungen.

In enger Absprache mit dem Krisenstab der Stadt Wolfsburg und dem städtischen Gesundheitsamt sei vereinbart worden, die gesamte Einrichtung unter Quarantäne zu stellen. Die Gesundheits- und Sozialdezernentin des Stadt Wolfsburg, Monika Müller: „Die Awo hat sehr schnell reagiert, uns kontaktiert und umfassende Maßnahmen eingeleitet. Wo sich der verstorbene Bewohner infiziert hat, kann nach Auskunft des Heims derzeit nicht nachvollzogen werden, so dass es nun vorsorglich Maßnahmen trifft, um möglichst alle Bewohner und Mitarbeiter zu schützen.“ red

Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick