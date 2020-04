Container für Müll und Glas brennen im Wolfsburger Allerpark

Gegen 21.45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, dass es an einem Gastronomiebetrieb am Nordufer des Allersees brennen würde.

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Mittwochabend im Allerpark mehrere Altglas-, Müll- und ein Lagercontainer in Brand. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa

17.000 Euro.

Gegen 21.45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, dass es an einem Gastronomiebetrieb am Nordufer des Allersees brennen würde. Als die ersten Rettungskräfte Minuten später vor Ort eintrafen, standen mehrere Altglas- und Müllcontainer in Flammen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Das Feuer hatte auch schon auf einen dort aufgestellten Lagercontainer übergegriffen.

Die Berufsfeuerwehr, die mit 18 Einsatzkräften vor Ort war, begann sofort mit den Löscharbeiten. Wenige Minuten später waren die Flammen gelöscht, und die Polizei begann mit der Untersuchung der Brandursache. Aus diesen Gründen wurde der Brandort bis auf Weiteres beschlagnahmt. Das Hauptgebäude des Gastronomiebetriebes wurde durch das Feuer nicht beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zuständig ist das 1. Fachkommissariat unter (05361) 46460. red