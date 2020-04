B 188: Asphaltarbeiten auf der Brücke über die „Kleine Aller“

Auf der Bundesstraße 188 müssen sich Autofahrer östlich der A-39-Anschlussstelle Weyhausen in der kommenden Woche auf Behinderungen einstellen.

Auf der Bundesstraße 188 müssen sich Autofahrer östlich der A-39-Anschlussstelle Weyhausen in der kommenden Woche auf Behinderungen einstellen. Grund sind Asphaltarbeiten auf der Brücke über die „Kleine Aller“. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Donnerstag in Wolfenbüttel hin.

Wie die Behörde weiter mitteilte, wird hier in der Zeit von Montag, 6. April, bis voraussichtlich Donnerstag, 9. April, die Fahrbahn-Deckschicht erneuert. Der Verkehr wird im Baustellenbereich einstreifig mit Ampelregelung geführt. Die Ausfahrt von der A 39 auf die B 188 in Richtung Wolfsburg wird gesperrt. Der Verkehr wird bereits ab der Anschlussstelle Sandkamp über die U 61 umgeleitet.

Die Kosten der Maßnahme belaufen sich nach Angaben der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr auf rund 70.000 Euro und werden vom Bund getragen.

Witterungsbedingte Verzögerungen seien grundsätzlich möglich. Die Landesbehörde bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis. red