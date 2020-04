Corona-Entwarnung im Wolfsburger Awo-Seniorenheim

Aufatmen können 68 Bewohner und Mitarbeiter des Wohn- und Pflegeheims in der Wolfsburger Goethestraße: Sie sind nicht mit dem Coronavirus infiziert. Die am Montag für das gesamte Heim beschlossene Quarantäne ist mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

„Die Ergebnisse beruhigen uns sehr, sind allerdings nur ein Zwischenstand und nicht als vollständige Entwarnung zu werten. Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Kolleginnen und Kollegen in der Einrichtung müssen weiterhin bestmöglich vor einer Ansteckung geschützt werden“, sagt der Vorstandsvorsitzende des Awo-Bezirksverbandes Braunschweig Rifat Fersahoglu-Weber. Die in ganz Niedersachsen geltenden Besuchs- und Betretungsverbote werden auch in der Goethestraße aufrechterhalten. Fersahoglu-Weber dankt allen Beteiligten für ihr besonnenes und unaufgeregtes Handeln.

Die 33 Senioren und 35 Teammitglieder des Wolfsburger Pflegeheims wurden am Montag auf eine Corona-Infektion getestet, nachdem bei einem 86 Jahre alten Bewohner post mortem das Virus festgestellt worden war. Getestet wurden laut einer Pressemitteilung vom Montag Bewohner aus dem Wohnbereich des Verstorben sowie alle dort eingesetzten Mitarbeiter. Sicherheitshalber wurde zudem gleich die gesamte Einrichtung unter Quarantäne gestellt.

Auf die Coronainfektion im Awo-Heim haben die Verantwortlichen somit wesentlich schneller reagiert als noch vor knapp zwei Wochen im Hanns-Lilje-Heim der Diakonie. Dort wurde der erste Coronafall am Mittwoch, 18. März, entdeckt. Umfangreiche Tests fanden jedoch erst am Donnerstag und Freitag der darauffolgenden Woche statt. Wie sich herausstellte, waren mehr als 70 Senioren mit dem Virus infiziert. Bis Donnerstag, 2. April, sind in dem größtenteils von Demenzkranken bewohnten Heim am Klieversberg 23 mit dem Coronavirus infizierte Senioren gestorben.

