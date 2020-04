Corona in Uganda: Wolfsburger spenden mehrere Tausend Euro

Eine Welle der Hilfsbereitschaft in Krisenzeiten: „Einfach unglaublich“ sagt Gudrun Fehlow-Mielke über die Großzügigkeit der Wolfsburger. In nur drei Tagen konnte sie nur anhand einer Beschreibung in ihrem Whatsapp-Status mehrere Tausend Euro sammeln. Das Geld ging nach Uganda, floß in den Kauf...