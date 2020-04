Erste Corona-Genesene im Wolfsburger Hanns-Lilje-Heim

„Ein Teil der Infizierten im Hanns-Lilje-Heim ist wieder genesen beziehungsweise nicht erkrankt.“ Diese gute Nachricht gab Pressesprecherin Bettina Enßlen vom Diakonischen Werk Wolfsburg – es ist Betreiber der Senioreneinrichtung für Demenzerkrankte – am Montagnachmittag bekannt.

Als genesen gilt, wer die zweiwöchige Isolation durchlaufen hat, keine Symptome (mehr) aufweist oder bei dem ein erneuter Test negativ ausgefallen ist. „Leider ist die Zahl der Todesfälle in den vergangenen Tagen weiter gestiegen“, berichtete die Sprecherin unter Verweis auf die von der Stadt genannten Zahlen.

Die Personalsituation im Hanns-Lilje-Heim sei weiter sehr angespannt. „Wir erhöhen überall dort, wo es möglich ist, weiter die Schutzmaßnahmen. Im Hanns-Lilje-Heim kommen nun beispielsweise in Absprache mit den Behörden mit Alkohol getränkte Lappen als Ersatz von so genannten Desinfektionsmatten zum Einsatz. Die Lappen werden immer feucht gehalten und regelmäßig nach Bedarf gereinigt/desinfiziert“, so Bettina Enßlen.

Komme es in einer der anderen Altenhilfe-Einrichtungen zu Verdachtsfällen bei Mitarbeitenden und Bewohnenden, würden umgehend umfangreiche Schutzmaßnahmen eingeleitet. Dazu gehöre das Tragen von Schutzkleidung ebenso wie die vorsorgliche Separierung von Bewohnenden und die Zuordnung des Personaleinsatzes zu einzelnen Bereichen. Weiterhin gelten für alle stationären Altenhilfe-Einrichtungen ein Aufnahmestopp und das Besuchsverbot.

„Wir haben in den vergangenen Tagen Anrufe von Angehörigen von Bewohnenden im Hanns- Lilje-Heim bekommen, in denen darauf hingewiesen wurde, dass Briefpost und Pakete mit dem Vermerk ,unzustellbar zurück’ wieder zurückgekommen sind“, informierte die Diakonie-Sprecherin und versicherte: „In keinem der Fälle hatten wir die Annahme verweigert.“

Die Sprecherin berichtete von vielen Hilfsaktionen an den vergangenen Tagen: Im Seniorenzentrum Johhannes Paul II in Detmerode sei eine Spende von den Maltesern mit 120 FFP2-Masken und 180 Schutzbrillen eingetroffen. Aus Hamburg sei eine Reihe persönlicher Osterkarten für Bewohner der Altenhilfe-Einrichtungen verschickt worden. Osterkarten gebastelt habe auch die sechsköpfige Familie Herzel, die für jeden Bewohner im Hanns-Lilje-Heim eine individuelle Karte vorbereitet habe. „Wir haben die Karten den Bewohnenden am Ostersonntag überreicht. Die Freude war groß“, wird eine Pflegekraft zitiert. Besonders gefreut habe sich das Team des Hanns-Lilje-Heims über einen Brief, der am Samstag einging von einem anonymen Schreiber: „Vielen Dank für alles – Sie sind die Helden unserer Zeit“, hieß es darin.

Und es gab laut Bettina Enßlen weitere Unterstützerbotschaften, viele davon gemalt mit Straßenkreide auf die Plätze vor den Heimen, so auch in Detmerode vor dem Seniorenzentrum Johannes Paul II: In großen Buchstaben stand dort „ALLES WIRD GUT“, umrahmt von einem Blumengruß und einer lächelnden Sonne. An einer anderen Stelle wurde ein Regenbogen hinterlassen. red

