Round Tabler Wolfsburg helfen lokalem Einzelhandel

Round Table 54 sammelt seit vielen Jahren Weihnachtspäckchen in Wolfsburg und Umgebung. Mit der aktuellen Serviceaktion soll gleichzeitig dem lokalen Einzelhandel geholfen werden.

4250 Weihnachtspäckchen packten die Wolfsburger zuletzt für den Weihnachtspäckchenkonvoi nach Osteuropa. In der aktuellen Situation war es den Mitgliedern des Serviceclubs Round Table aber auch wichtig, vor Ort zu helfen. Bei den „Tischabenden“, die aktuell nur in Form von Videokonferenzen stattfinden können, wurden verschiedene Möglichkeiten diskutiert.

Schnell stand laut Mitteilung fest, dass die Idee von Beate Nitzsche und Jan Theuner aus Ehmen unterstützt werden sollte, die mit einer privaten Spendensammlung bereits den Grundstein gelegt hatten: Über einen „PayPal-Moneypool“, eine online-Spendenbox, und Aufrufe über die sozialen Medien wurden in wenigen Tagen gut 3000 Euro privater Spenden gesammelt. Die Mitglieder von Round Table nahmen dann Kontakt zu lokalen Schreibwaren- und Spielzeughändlern auf und bestellten von diesem Geld Waren, mit denen im kommenden Herbst Weihnachtspäckchen für den nächsten Hilfskonvoi gepackt werden sollen. So entsteht eine Win-Win-Situation: Aus den Spielzeugen, Buntstiften und Malbüchern können wir hochwertige Päckchen für den Weihnachtspäckchenkonvoi packen und kompensieren wenigstens zu einem kleinen Teil den gerade fehlenden Umsatz bei den lokalen Einzelhändlern. Wer noch spenden möchte, kann dies sehr gerne tun. Am einfachsten geht das unter dem Link: paypal.me/pools/c/8o7seD6O38.

Außer der Aktion „doppelt helfen“ engagieren sich die Wolfsburger „Tabler“ zur Zeit bei der Aktion „Wolfsburger helfen“, spenden Blut und planen weitere Aktionen für das kommende Jahr. So muss auch das 50-jährige Tischjubiläum, das ursprünglich am 9. Mai mit vielen nationalen und internationalen Gästen begangen werden sollte, auf die zweite Jahreshälfte verschoben werden.