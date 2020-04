Drei weitere Wolfsburger Altenheimbewohner gestorben

Es hört nicht auf: In Wolfsburg sind zwei mit dem Coronavirus infizierte Frauen im Alter von 85 und 86 Jahren sowie ein 80-jähriger Infizierter verstorben. Alle drei wohnten im Hanns-Lilje-Heim. Die Zahl der Corona-Toten unter den Bewohnern des Seniorenheims am Klieversberg liegt nun bei 42. Insgesamt sind in Wolfsburg 44 Menschen gestorben, die sich mit dem Virus angesteckt hatten.

Das Wolfsburger Gesundheitsamt meldete am Donnerstag, 16. April, 253 bestätigte Coronafälle in der Stadt, vier mehr als am Vortag. Elf Infizierte werden aktuell im Klinikum Wolfsburg behandelt, ein Corona-Patient liegt auf der Intensivstation.

Ende März hatten der Wolfsburger Krisenstab, das Diakonische Werk und das Landesgesundheitsamt nach mehreren Todesfällen im Hanns-Lilje-Heim entschieden, die Bewohner zweier Stationen auf das Coronavirus testen zu lassen. Ergebnis: 72 Senioren waren infiziert, weit mehr als erwartet. Seit den Tests sind drei Wochen vergangen. Bis Dienstag, 14. April, verstarben 39 Bewohner.

Das Hanns-Lilje-Heim wird vom Diakonischen Werk Wolfsburg betrieben. Diakonie-Pressesprecherin Bettina Enßlen erläuterte am Mittwoch, 15. April, es würden umgehend umfangreiche Schutzmaßnahmen eingeleitet, wenn es unter Mitarbeitern und Bewohnern anderer Altenhilfe-Einrichtungen zu Corona-Verdachtsfällen komme. Dazu gehöre das Tragen von Schutzkleidung, die vorsorgliche Trennung von Bewohnern und ein angepasster Personaleinsatz. „Die Vorgaben des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes und des örtlichen Gesundheitsamtes sind für uns leitend. Überall dort, wo es möglich ist, arbeiten wir weiter an Verbesserungen“, betonte Enßlen.

Das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung erließ aufgrund der schlimmen Erfahrungen aus Wolfsburg Ende März einen Aufnahmestopp für alle Alten- und Pflegeheime in Niedersachsen.

