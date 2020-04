Stadtbibliothek Wolfsburg öffnet ab Montag eingeschränkt

Aufgrund der Beschlüsse der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Länder können Bibliotheken ihren Betrieb wieder aufnehmen. Daher wird die Stadtbibliothek Wolfsburg in einem ersten Schritt ab Montag, 20. April, einen Medienrückgabe und -abholservice in der Zentrale im Alvar-Aalto-Kulturhaus einrichten. Schüler können die Zentralbibliothek als Lernort nutzen. Ab Montag, 20. April, bis einschließlich Samstag, 2. Mai, bietet das Bibliotheksteam einen Medienrückgabe und -abholservice an der Fensterfront der Kinder- und Jugendbibliothek (neben dem Aalto-Bistro) an, der an allen Wochentagen genutzt werden kann (Mo, Di, Do, Fr 10 – 18, Mi und Sa 10 – 14 Uhr). Damit bekommen die Bibliotheksnutzer laut Stadt die Möglichkeit, entliehene Medien zurückzugeben. Bestellte Medien können ebenfalls hier abgeholt werden. Die Bestellung von Medien aus dem gesamten Bibliothekssystem ist nur per Telefon oder Mail (05361-28-2530 / stadtbibliothek@stadt.wolfsburg.de) nach vorheriger Recherche im Onlinekatalog der Bibliothek (https://ebibliothek.stadt.wolfsburg.de oder App der Stadtbibliothek) und unter Angabe des Benutzernamens, der Ausweis- und Telefonnummer möglich.

Es dürfen maximal bis zu zehn Medien bestellt werden. Nach Fertigstellung der Medienpakete teilt die Bibliothek ebenfalls per Mail oder Telefon den genauen Abholtermin während der Servicezeiten mit. Da der Medienrückgabe- und -abholservice ab nächster Woche täglich angeboten wird, bittet die Stadtbibliothek ihre Nutzer, unterschiedliche Tage der Woche dafür zu nutzen. Maximal 10 Schüler können die Zentralbibliothek ab dem 20. April für fünf Stunden am Tag nutzen. Sie werden gebeten, sich vorher telefonisch (05361-28-2530) oder per Mail (stadtbibliothek@stadt.wolfsburg.de) anzumelden und gebeten, einen Mundschutz zu tragen. Schüler, die nicht ihre eigenen mobilen Endgeräte nutzen wollen, können auch auf die Laptops der Bibliothek zurückgreifen. Die Lernzentren in den Schulzentren in Fallersleben, Vorsfelde und Westhagen sowie in der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule öffnen wieder gemeinsam mit den Schulen in Wolfsburg ab Montag, 27. April. Ab Montag, 4. Mai, öffnet die Zentralbibliothek ihre Türen zur eingeschränkten Nutzung vor Ort. red

