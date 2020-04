VfL Wolfsburg sagt sämtliche Jubiläums-Events ab

Die Entscheidung ist dem Präsidium des VfL Wolfsburg nicht leicht gefallen. Aber in Zeiten der Corona-Krise mit seinen tiefgreifenden Einschnitten in das sportliche und gesellschaftliche Leben des Vereins fällt es schwer, sich auf das Feiern des Jubiläums zum 75-jährigen VfL-Geburtstag zu konzentrieren. Aus diesem Grund hat das Präsidium laut Mitteilung beschlossen, bis zum 12. September einschließlich alle Jubelfeiern abzusagen. Betroffen von diesem Beschluss ist zum Beispiel das für den 6. Juni geplante grün-weiße Wochenende in der Wolfsburger Innenstadt.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Abgesagt wurde ebenfalls der Tankumsee-Triathlon (14. Juni), das Grillfest für die ehrenamtlichen Mitarbeiter des VfL (26. Juni) und auch der Volkstriathlon am Allersee am 19. Juli. Auch die offizielle Geburtstagsfeier am 12. September im Schloss mit prominenten Gästen fiel der Streichung zum Opfer. Drei weitere Großveranstaltungen im Herbst hat das Präsidium noch nicht gestrichen. So wird weiter für den Wolfsburg-Marathon am 13. September geplant, ebenso wie für die große SportShow am 15. November im Congress-Park und das Armwrestling-Spektakel am 21. November auch im CongressPark. Hier wartet der Verein die weitere Entwicklung ab, was die Einschränkungen des öffentlichen Lebens betrifft. Ansonsten hofft der Verein darauf, Anfang Mai wieder mit seinen sportlichen Aktivitäten starten zu können. red

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick