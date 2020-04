Geschäfte, Kunden und die Jagd auf die Masken in Fallersleben

Eine Vorahnung gibt es schon am Gröpertor: Auf dem Parkplatz am Rande der Fallersleber Altstadt stehen am Montagmittag deutlich mehr Autos als in den Vorwochen an einem Werktag. Auch in der Marktstraße und in der Westerstraße beispielsweise ist plötzlich nicht mehr die ganz große Parkplatz-Auswahl wie seit der ruckartigen Schließung der meisten Geschäfte Mitte März wegen der Corona-Pandemie. Es ist Tag eins nach dem wochenlangen Stillstand für viele Läden – und Tag eins mit der aus dem Rathaus verordneten Wolfsburger Maskenpflicht. Ein kleiner Rundgang.

Die Geschäftsstraßen wirken für einen Montag gut belebt: Fußgänger, Radler und Autofahrer sind unterwegs. Fast wie normal. Nur: Viele tragen Masken.

Kunden mit Flatterband geleitet

Direkt hinter dem Eingang zum Kaufhaus Biewendt werden die Kunden mit Flatterband geleitet und von zwei Verkäuferinnen in Empfang genommen. Ein Zettel weist darauf hin, dass maximal sieben Kunden gleichzeitig hinein dürfen. Die Mitarbeiterinnen tragen Masken, ebenso wie Inhaberin Susanne Kucharzik-Harris.

Die Chefin steht an der Kasse hinter einem Plastik-Spuckschutz, Gitterkästen vor dem Tresen sichern den Abstand zu den Kunden. Ins Obergeschoss dürfen Kunden nur einzeln, „damit wir das kontrollieren können“. Außerdem hat sie etwas Verkaufsfläche abgetrennt, um unter 800 Quadratmetern zu bleiben. Regulär wären es nämlich etwa 1000. „Wir sind erst einmal erleichtert, dass wir wieder öffnen können“, betont die Geschäftsfrau, die ihre Mitarbeiter zunächst in Kurzarbeit schicken musste. Sie habe das Personal nun in zwei Teams aufgeteilt. Verkauft wird nicht nur bekannte Markenware, sondern auch von den Fallersleber Landfrauen genähte Gesichtsmasken, berichtet die Biewendt-Chefin.

Erst Masken, dann Pflicht

Schreibwaren Großkopf: Kristin Rutz (rechts) berät Simone Kutscher. Foto: Darius Simka / regios24

Zwei Stück kauft Gabriele Zimmermann. „Wir haben ja noch gar nicht alle Masken. Es müsste eigentlich anders laufen: Erst werden Masken für alle zur Verfügung gestellt, dann wird das Tragen verordnet“, kritisiert die Fallersleberin die plötzliche Maskenpflicht.

Große Erleichterung nach der geschäftlichen Durststrecke gibt es auch bei Schreibwarenhändlerin Martina Großkopf und ihrer Familie. Sie hat kurzfristig eine Spuckschutz-Scheibe erstanden. „Und ich desinfiziere den Kassenbereich regelmäßig.“ Sie trägt ein Seidentuch vorm Gesicht, Tochter Louisa eine Stoffmaske. „Unsere Kunden haben mit der Maskenpflicht bisher kein Problem. Aber ich möchte nicht wissen, wie das ist, wenn es noch wärmer wird.“ Überhaupt seien die Kunden sehr verständnisvoll. „Und glücklich, dass viele Geschäfte wieder öffnen.“

Anprobieren bisher kein Problem

Maximal acht Kunden dürfen hinein in die Boutique Karfunkel. Chefin Stefanie Ponto-Bodner, die auch Filialen in Vorsfelde und Meine betreibt, hat für ihr Team Masken organisiert, berichtet Mitarbeiterin Yvonne Kebsch. Das Anprobieren von Kleidung sei noch kein Problem gewesen: „Bisher habe alle, die etwas probiert haben, es auch genommen.“

So wie Susanne Henkel aus dem nahen Hoffmann-von-Fallersleben-Museum, die ihre Mittagspause nutzt. „Ich kaufe gern vor Ort“, betont sie. Und will noch weiter, um sich für den Privatgebrauch eine Stoffmaske zu besorgen. Im Museum bekomme das Personal Masken von der Stadt.

Kein Kunde ohne Maske

Ohne Maske soll trotz Übergangsfrist schon am Montag kein Kunde im Schuhhaus Dehler einkaufen. Chefin Gisela Bronnert hat einen Hygiene-Tisch mit Masken, Desinfektionsmittel, Handschuhen und Feuchttüchern aufgebaut. Sie kritisiert: „Hier in Wolfsburg sollen in den Geschäften alle Masken tragen – aber es gibt noch gar nicht genügend.“

Die Wiedereröffnung der Geschäfte sei sehr kurzfristig angelegt worden, um Vorkehrungen zu treffen und Personal zu organisieren, bemängelt Inhaber Hinrich Böllhoff von Haushaltwaren Böllhoff. „Und wenn dann erst am Samstag gesagt wird, dass alle Masken tragen sollen, ist das schwer umsetzbar.“ Jedoch lobt er die städtische Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH: „Die WMG hat gut informiert und unterstützt. Sie hätte auch Masken für meine Mitarbeiter zur Verfügung gestellt.“

Hinten rein, vorne raus

Sport 2000: Eldrid Sode mit Kunde Michael Krzywanek. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Eine beachtliche Warteschlange hat sich am Handarbeitsgeschäft Mafalda gebildet. Chefin Angela Hering lässt die Kunden über den Hof einzeln hinein und an der Ladentür vorne wieder raus. Zu tun hatte sie mit ihren Mitarbeitern auch während der Schließung. „Wir hatten Aufträge zum Masken-Nähen und haben auch welche verschenkt. Jetzt produzieren wir natürlich ständig weiter.“

Eine, die sich dort mit Material eindeckt, ist Stefanie Broistedt. „Mein Neffe heiratet, und die müssen bei der Trauung ja alle Masken tragen“, verrät sie. Daher will sie besonders schöne Exemplare fertigen.

Mit Liefer- und Abholservice hat sich Eldrid Sode mit ihrem Team von „Sport 2000“ zwischenzeitlich über die Runden gebracht. Sie sieht die Masken-Pflicht pragmatisch: „Alles, was hilft, machen wir – damit die Situation so schnell wie möglich vorbeigeht.“ Auch ihr Personal hat übrigens ehrenamtlich Masken genäht: Sie werden gegen Spenden an Kunden abgegeben, die Einnahmen sind fürs Nabu-Artenschutzzentrum bestimmt.

